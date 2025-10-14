Largas filas para sacar el carnet de identidad a pocos días de la segunda vuelta

Desde muy temprano, decenas de personas se apostaron en las oficinas del Servicio General de Identificación Personal (Segip) para tramitar o renovar su cédula de identidad, a pocos días de las elecciones nacionales que se celebrarán el próximo domingo 19 de octubre.

Según informó el director del Segip, la demanda se ha incrementado considerablemente y actualmente se entregan hasta 1.500 documentos de identidad por día. El horario de atención se ha ampliado desde las 6:30 de la mañana hasta que sea atendida la última persona en la fila.

“Es muy importante hacer este trámite para poder votar este domingo”, señaló una ciudadana que se encontraba en la fila. Otros asistentes coincidieron en la urgencia del trámite, motivados por la cercanía de la fecha electoral.

Para quienes deseen evitar las largas filas, también existe la opción de realizar el trámite en la máquina automática ubicada en el segundo anillo de San Aurelio. Aunque el costo es mayor —alrededor de 50 bolivianos—, el proceso es más ágil y requiere menos tiempo.

El Segip reiteró que se está trabajando a máxima capacidad para garantizar que todos los ciudadanos puedan obtener su documento de identidad a tiempo para los comicios.

