Una maestra de preescolar fue salvada por policías municipales luego de que un grupo de madres de familia la golpearan al acusarla de agredir a un menor con autismo.

De acuerdo con publicaciones, los hechos ocurrieron en el kinder “Rubén Martínez Petit”, en el Poblado C-20 Miguel Hidalgo y Costilla, en Cárdenas, Tabasco.

Tras la acusación del niño, padres y madres de familia acudieron a ver lo que pasaba, sitio en el que se encontraba Cecilia ‘N’, la encargada del grupo de unos 20 pequeños.

"Le pegan al niño, nos pegan a todas", expresaron algunas de las presentes, manifestando su descontento y solidaridad con la madre del menor presuntamente agredido.

Acto seguido, la mamá del educando en cuestión jaló del cabello a la señalada que luego fue golpeada en múltiples ocasiones por otras personas.

En minutos llegaron policías municipales quienes rescataron a la docente y la llevaron ante autoridades de la fiscalía a la cual también fueron los adultos participantes para levantar su denuncia.

Se supo que exigieron el no regreso de la maestra quien presuntamente no es de la localidad.

Esta zona de Tabasco se caracteriza por las distancias enormes entre poblaciones de no más de 5 a 10 mil habitantes, las cuales se encuentran alejadas de la cabecera municipal.

