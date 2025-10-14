TEMAS DE HOY:
Espectáculos

¡Qué susto! Yuri sufre aparatosa caída en pleno concierto, pero demuestra profesionalismo

El incidente ocurrió la noche del domingo, justo al inicio del espectáculo como parte de su actual "Icónica Tour".

Milen Saavedra

13/10/2025 22:38

¡Qué susto! Yuri sufre aparatosa caída en pleno concierto en México, pero demuestra profesionalismo impecable (Video)
México

La reconocida cantante mexicana Yuri protagonizó un momento de tensión y luego de humor al sufrir una caída durante su presentación en el Teatro del Pueblo de la Feria San Francisco, en Pachuca, estado de Hidalgo, como parte de su actual "Icónica Tour".

El incidente ocurrió la noche del domingo, justo al inicio del espectáculo. La intérprete, originaria de Veracruz y una de las figuras más queridas de la música pop en español, deslumbraba con un brillante vestido dorado mientras entonaba uno de sus éxitos, "Este amor ya no se toca", informa el portal Quinta Fuerza.

Según videos capturados por asistentes, la caída se produjo cuando un tacón de su zapato se enganchó accidentalmente con la manga de su vestuario durante un paso de la coreografía. Yuri perdió el equilibrio y terminó en el piso del escenario ante miles de espectadores.

Risa, reincorporación y ovación

A pesar del susto, la artista demostró su vasta experiencia. Sin detener la música, se escuchó un breve "¡ay!" seguido de una risa de la cantante. De inmediato, se incorporó con una sonrisa y continuó cantando la canción sin perder el compás ni el profesionalismo. El público reaccionó con aplausos y vítores, reconociendo la entrega y el temple de la artista, quien cuenta con más de cinco décadas de trayectoria en el mundo del espectáculo.

Ya repuesta, Yuri continuó el concierto con su energía característica, deleitando a los presentes con sus grandes éxitos de las décadas de los 80 y 90, como "Maldita primavera", "Detrás de mi ventana" y "Yo te pido amor".

En medio del show, la artista bromeó sobre el incidente y agradeció visiblemente conmovida el cariño del público hidalguense, recordando que este año celebra un hito de más de 50 años de carrera artística. La caída quedó simplemente como una anécdota que subrayó el profesionalismo de la "Jarocha de Oro".

Mira el video:

 

 

