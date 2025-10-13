Conmoción: Niegan asesinato de un bebé que intentaban adoptar

Un crimen que ha conmocionado al Reino Unido continúa en etapa judicial. Se trata del caso de un niño de 13 meses que perdió la vida en la ciudad de Preston, donde una pareja de varones es acusada de asesinato y agresión sexual en contra del menor que buscaban adoptar.

Uno de los acusados fue identificado como Jamie Varley, de 36 años, exdirector y docente de una escuela secundaria. El segundo implicado es John McGowan-Fazakerley, de 32 años, quien figura como coautor del hecho, según informan medios internacionales.

Aunque el crimen ocurrió el 27 de julio de 2023, el caso continúa en etapa de juicio. Durante la última audiencia, ambos acusados se declararon inocentes de los cargos de asesinato, agresión sexual y otros 30 delitos adicionales.

El principal acusado, Varley, niega dos cargos de agresión sexual, cinco de crueldad y uno de causar lesiones corporales graves. También rechaza doce cargos de posesión de imágenes indecentes de menores, dos por creación y uno por distribución de este tipo de material. Además, enfrenta siete cargos de posesión de pornografía extrema, que según la acusación no involucran al bebé. Los hechos se habrían cometido entre 2017 y julio de 2023.

Por su parte, McGowan-Fazakerley se declaró inocente de los mismos delitos y también niega dos cargos de crueldad y uno de permitir la muerte de un niño.

Ambos acusados permanecen en prisión preventiva y deberán comparecer nuevamente en una audiencia previa al juicio programada para el 30 de enero de 2026.

