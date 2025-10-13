¡Revive el histórico debate! Estas fueron las mejores frases de Rodrigo y Tuto

El debate presidencial rumbo al histórico balotaje en Bolivia, mostró frente a frente a los dos candidatos, que tocaron seis ejes temáticos en los que descargaron toda su artillería de propuestas y también cuestionaron sus respectivas propuestas.

Repasa las mejores frases del candidato Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y de la Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga:

Rodrigo Paz: “Tenemos un congreso de mayoría y el respaldo urbano y rural del país”.

Tuto Quiroga: “La gente entiende que hay que traer los dólares desde el principio para garantizar importación de combustible".

Rodrigo Paz: “El 8 de noviembre habrá combustible en todo el país; no más filas.

Tuto Quiroga: “Recortar gastos en bolivianos baja el déficit fiscal, pero no trae dólares, los ‘washingtones’ hay que traerlos”.

Tuto Quiroga: “Recuperar el sistema judicial en base al mérito y cualificaciones de las personas; hemos vivido años con gente servil”.

Tuto Quiroga: “Penas acumulables para que los delitos atroces reciban penas de cárcel en cárceles de verdad, no en ‘countries’”.

Rodrigo Paz: “El 9 de noviembre, si somos gobierno, vamos a instalar un gran encuentro por la Justicia en Sucre".

Tuto Quiroga: “En salud y educación: priorizar, digitalizar y descentralizar".

Rodrigo Paz: "Si no ganas las elecciones, te pediría que no te vayas del país; que te quedes a trabajar con tu bancada".

Tuto Quiroga: "Yo vivo en La Paz hace 37 años, en un departamento donde has estado dos veces".

Rodrigo Paz: “Yo me quedo en el país, yo no busco 'perdonazos' (judiciales)".

Tuto Quiroga: "Lamento que sigan las mentiras, la gente sabe que no me he ido; esas son las patrañas del MAS".

Rodrigo Paz: “Nunca he recibido perdonazos de Evo Morales, como vos".

Tuto Quiroga: “Aquí me quedé y enfrenté todo. Criminalizaron la exploración de gas".

Rodrigo Paz: “El 50-50 es como el 11% de las regalías; entendemos a las regiones y vamos a acabar con el estado tranca".

Tuto Quiroga: "Vamos a importar combustibles sin corrupción y sin Botrading".

Rodrigo Paz: “Vamos a hacer auditorías para que YPFB se de beneficio para todos y para unos cuantos".

Tuto Quiroga: "En hidrocarburos, vamos a hacer una nueva ley para traer inversiones y un renacimiento energético".

Mira la programación en Red Uno Play