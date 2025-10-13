TSE destaca que "ganó la democracia" tras histórico debate presidencial

Luego de la realización del debate presidencial previo a la inédita segunda vuelta electoral en Bolivia, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, afirmó que el evento fue un triunfo para la democracia y para el voto informado.

“Ganó la democracia, en realidad”, expresó Ávila ante las cámaras de Red Uno, destacando la importancia de haber tenido a los dos candidatos presidenciales cara a cara, presentando sus propuestas al país. “Queríamos que el pueblo boliviano escuche las propuestas, y ahora, en una semana, el pueblo boliviano va a decidir”, señaló.

Esta segunda vuelta electoral, programada para el 19 de octubre, marca un hecho inédito en la historia reciente del país, y desde el Órgano Electoral se remarcó que el debate cumplió con todos los parámetros establecidos.

“Los candidatos han cumplido las reglas, han expuesto sus propuestas, y ahora la voluntad popular va a decidir”, añadió el vocal.

Ávila enfatizó que el propósito principal del debate fue garantizar un voto informado, algo que considera que se ha logrado. También reiteró el compromiso del TSE con unos comicios libres, transparentes y confiables, asegurando que los resultados preliminares estarán disponibles la misma noche de la elección.

“Al promediar las 8 de la noche ya tendrán los resultados a través de nuestro sistema SIREPRE”, indicó, en referencia al Sistema de Resultados de Preliminares del TSE, que permitirá a la población seguir el conteo de votos en tiempo real.

Finalmente, el vocal agradeció la atención del pueblo boliviano y remarcó que ahora la decisión queda en manos de la ciudadanía. “Es la voluntad popular la que rige la democracia”, concluyó.

