“Vamos a hacer de Bolivia una gran nación”: dijo Tuto Quiroga al cierre del debate

En su mensaje de despedida durante el debate presidencial, el candidato Jorge Tuto Quiroga, de la Alianza Libre, concluyó con un llamado directo a la ciudadanía, apelando a la esperanza en medio de la crisis actual y proponiendo una transformación estructural del país a partir del 19 de octubre, día del balotaje.

Durante su intervención final, Quiroga aseguró que, junto a su compañero de fórmula, Juan Pablo Velasco, han recorrido el país recogiendo las preocupaciones de los bolivianos y comprometiéndose a enfrentar los tiempos difíciles que vive Bolivia. “Hay una mezcla de angustia con esperanza. Mantengan esa esperanza viva. Todo va a cambiar”, afirmó con tono firme y optimista.

El exmandatario resumió algunas de sus principales propuestas, reiterando su compromiso con una jubilación digna para los adultos mayores, empleo y oportunidades para los trabajadores, emprendimiento para los jóvenes, educación para los niños y un sistema de salud accesible para todos. Enfatizó que su plan de gobierno se basa en el bienestar social, la estabilidad económica y una visión de futuro.

Quiroga también remarcó medidas urgentes para enfrentar la crisis económica actual, incluyendo el abastecimiento de combustibles, la inyección de dólares para estabilizar el tipo de cambio y la lucha contra la inflación. “Vamos a traer los dólares para garantizar la normalidad y que se termine la crisis para siempre”, aseguró.

Entre sus propuestas estructurales, destacó la construcción de una Bolivia autonómica, con un 62% de descentralización del poder; una Bolivia digital y tecnológica para impulsar el desarrollo; y un país con propiedad individual para todos los mayores de 18 años, como parte de su propuesta de “revolución propietaria”.

Finalmente, cerró su mensaje con una frase emotiva: “Vamos a hacer de nuestra patria Bolivia una gran nación. Yo por ella doy mi vida y mi corazón”. Pidió el voto para su alianza y concluyó con una bendición al pueblo boliviano, reiterando su lema de campaña: “Este 19 de octubre, vota libre”.

