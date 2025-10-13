Paz busca triplicar la producción minera y abrir mercados agropecuarios con alianzas público-privadas

Finalizando con su exposición en el debate presidencial, el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, presentó sus estrategias para dinamizar la minería, agricultura y turismo, pilares de su propuesta económica, centrada en la seguridad jurídica y la participación del sector privado.

Minería: De concesiones a industrialización

Paz se puso como meta un ambicioso salto en la producción minera, buscando pasar de los actuales 5 mil millones a 15 mil millones de dólares en un periodo de cinco años. Para lograrlo, propone un cambio radical en el modelo de gestión:

Nueva Ley Minera y seguridad jurídica: Promover una nueva ley que facilite a los operadores la seguridad jurídica y el retorno al modelo de concesiones para las fases de exploración, explotación, tratamiento metalúrgico y comercialización.

Incentivo a la inversión: Eliminar el Impuesto Complementario del 12.5% para aligerar la carga fiscal y fomentar la reinversión en el sector.

Plan Nacional del Oro: Crear un "Plan Nacional del Oro por la Patria" para generar riqueza, estableciendo una relación directa con los cooperativistas.

Modernización y valor agregado: Impulsar la digitalización y trazabilidad de los procesos, construir mejores fundiciones y refinerías en el país para generar valor agregado a los minerales, industrializando lo que actualmente se exporta como producto básico.

Agricultura: Cero avasallamientos y biotecnología

En el sector agropecuario, las propuestas de Paz se enfocan en la protección de la propiedad y la apertura de mercados:

Seguridad jurídica total: Establecer cero avasallamientos y promover la titulación individual de la propiedad privada.

Biotecnología y mercados: Respaldar a los pequeños productores y promover el uso de la biotecnología agropecuaria. Se propone liberar las exportaciones y las importaciones de diésel, además de modificar la Ley de Sustancias Controladas.

Transformación institucional: Institucionalizar el Senasag y transformarlo en una instancia público-privada para eliminar el "cuello de botella de corrupción" y la falta de competitividad. El mismo modelo de gestión se aplicará a Fundempresa y la Aduana.

Infraestructura de exportación: Mediante acuerdos de concesión con el BID y el sector privado, se buscará construir una carretera de cuatro vías en rutas clave, como Cotoca-Santa Rosa-La Mina, para mover el comercio de granos de manera más eficiente.

Turismo: transversalidad y cielos abiertos

El candidato del PDC elevará el turismo a "prioridad número uno" dentro de su gabinete, asegurando que sea un tema transversal a todas las decisiones de gobierno.

Política transversal: Cada ministro deberá responder ante el Ministro de Turismo, reconociendo el potencial de la cultura, gastronomía y folklore como activos nacionales.

Firmeza ante bloqueos: El candidato se mostró firme contra la política de bloqueos en cualquier ruta del país, citando la capacidad del folclore para superar estas medidas (refiriéndose al Carnaval de Oruro).

Facilitación de procesos: Simplificar los procesos migratorios, crear una política de cielos abiertos y sumarse al plan nacional de turismo responsable.

Empresarios del agro: Propone dar una salida a los interculturales y originarios mediante la reconversión en pequeños y medianos empresarios del agro y el turismo, promoviendo también la generación de bonos de carbono en zonas de reservas.

