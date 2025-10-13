TEMAS DE HOY:
Uno decide

Sigue en vivo el debate presidencial por Red Uno

Este importante evento se transmite en la página web de Red Uno y también se podrá seguir por sus cuentas oficiales en Facebook, TikTok y YouTube.

Naira Menacho

12/10/2025 21:35

Bolivia

Esta noche, usted podrá informarse de todos los detalles del debate presidencial en el programa especial que Red Uno tiene programado a través de sus plataformas digitales.

La cita es desde las 19:30 horas, con la presentación de Edmundo Gutiérrez, para informarse de todos los detalles del debate que arrancará a las 21:00 horas.

El programa se transmitirá en la página web y también se podrá seguir por las cuentas oficiales de Red Uno en Facebook, TikTok y YouTube.

 

 

Programación

21:00

Debate presidencial del tse

22:30

La gran batalla

