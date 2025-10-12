Conozca el orden de participación de los candidatos en el debate presidencial

A pocas horas de que se realice el gran debate presidencial, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) llevó a cabo el sorteo para definir el orden de participación y la ubicación de los candidatos en uno de los eventos más importantes rumbo al balotaje del 19 de octubre.

Durante la actividad, que contó con la presencia de delegados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y de la Alianza Libre, se determinó que Rodrigo Paz ocupará el atril ubicado a la derecha, mientras que Jorge "Tuto" Quiroga estará en el lado izquierdo.

Respecto al orden de participación, el Partido Demócrata Cristiano será el primero en intervenir, seguido por la Alianza Libre.

En cuanto al mensaje de cierre, el PDC también tendrá la primera palabra, dejando el mensaje final para Jorge Quiroga, representante de la Alianza Libre.

Este sorteo es parte del protocolo establecido para garantizar la transparencia y equidad en el desarrollo del debate presidencial, uno de los eventos más esperados en el proceso electoral.

No se pierda la transmisión en vivo a partir de las 21:00 horas por Red Uno y sus plataformas digitales.

