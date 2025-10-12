TEMAS DE HOY:
joven agredida carrito de comida arde en llamas operativo contra la trata y tráfico

28ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Noticias

Conozca el orden de participación de los candidatos en el debate presidencial

El Tribunal Supremo Electoral realizó el sorteo para definir el orden de participación y la ubicación de los candidatos Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

12/10/2025 19:24

La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

A pocas horas de que se realice el gran debate presidencial, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) llevó a cabo el sorteo para definir el orden de participación y la ubicación de los candidatos en uno de los eventos más importantes rumbo al balotaje del 19 de octubre.

Durante la actividad, que contó con la presencia de delegados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y de la Alianza Libre, se determinó que Rodrigo Paz ocupará el atril ubicado a la derecha, mientras que Jorge "Tuto" Quiroga estará en el lado izquierdo.

Respecto al orden de participación, el Partido Demócrata Cristiano será el primero en intervenir, seguido por la Alianza Libre.

En cuanto al mensaje de cierre, el PDC también tendrá la primera palabra, dejando el mensaje final para Jorge Quiroga, representante de la Alianza Libre.

Este sorteo es parte del protocolo establecido para garantizar la transparencia y equidad en el desarrollo del debate presidencial, uno de los eventos más esperados en el proceso electoral.

No se pierda la transmisión en vivo a partir de las 21:00 horas por Red Uno y sus plataformas digitales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Debate presidencial del tse

22:30

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Debate presidencial del tse

22:30

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD