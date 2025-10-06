El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que desde este lunes el equipo técnico de la institución trabaja en la propuesta para el debate presidencial, previsto para el domingo 12 de octubre a las 21:00 horas.

“Desde hoy el equipo técnico está trabajando en la propuesta para el debate presidencial. Seguramente el día de mañana se ha de determinar los ejes temáticos. Se confirma el domingo 12 de octubre a las 9 de la noche. Estamos ubicando el lugar, no tenemos definido aún el espacio donde se realizará”, explicó Ávila en conferencia de prensa.

El vocal detalló que este martes, la Sala Plena del TSE abordará varios puntos relacionados con la organización del evento, entre ellos la definición del formato, los ejes temáticos y la coordinación con los medios de comunicación que transmitirán la actividad.

Ávila destacó la experiencia positiva del debate vicepresidencial, que logró la participación de los candidatos y una amplia cobertura nacional.

“Veinte canales de televisión transmitieron el debate en todo el país y también en el exterior, lo que permitió que la ciudadanía escuche directamente las propuestas”, resaltó.

Asimismo, el vocal consideró importante que en futuros procesos electorales se cuente con una norma que establezca la obligatoriedad de los debates entre candidatos, con el fin de fortalecer la democracia y garantizar que la población conozca las propuestas antes de votar.

