PDC alerta sobre grupos que pretenderían usar su nombre para justificar tomas de tierras en Santa Cruz

El PDC advirtió sobre grupos que planearían nuevas tomas de tierras en Santa Cruz, usando indebidamente su nombre y símbolos.

Hans Franco

06/10/2025 17:21

Foto: PDC rechaza avasallamientos en Santa Cruz
La Paz

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) expresó su profunda preocupación por información recibida en las últimas horas que advierte sobre la planificación de nuevas tomas de tierras en Santa Cruz por parte de grupos de avasalladores, quienes, según la denuncia, pretenderían camuflarse bajo las banderas del PDC para justificar sus acciones ilegales.

Mediante un comunicado oficial, la organización política alertó a la población y a las autoridades competentes sobre la situación, exhortando a actuar de manera oportuna para evitar hechos que vulneren la ley y los derechos de propiedad privada.

El documento enfatiza que el partido rechaza categóricamente cualquier acto ilegal o violento, recordando que la toma de tierras constituye un delito y una amenaza al orden jurídico del país.

“El PDC reafirma su compromiso con la legalidad, la paz y el respeto pleno al Estado de derecho, pilares fundamentales para construir una Bolivia justa, democrática y en armonía”, señala el pronunciamiento.

Asimismo, el PDC subrayó que no permitirá el uso indebido de su nombre, símbolos o banderas para encubrir acciones contrarias a la ley, y reiteró su defensa de los principios democráticos y del respeto a la propiedad privada como base para la convivencia pacífica en el país.

