Propietaria de predio avasallado en Guarayos, denunció el hecho ante la Fiscalía

La propietaria del predio agrícola ‘El Cielo’, ubicado Guarayos, acudió este lunes a la Fiscalía junto a su abogado para presentar una denuncia formal por avasallamiento, luego de que un grupo de personas ingresara de manera violenta al terreno durante el fin de semana.

Según el testimonio de la dueña, tanto ella como sus trabajadores fueron atacados con piedras y palos, e incluso habrían sido retenidos contra su voluntad, lo que calificó como un “secuestro” por parte de los ocupantes.

“Hay que ir en resguardo, persecución y captura de estos delincuentes”, expresó el abogado Álvaro Latorre, quien acompaña a la víctima en el proceso legal.

El jurista denunció además que los avasalladores no solo permanecen en el predio tomado, sino que también se concentran en la zona del kilómetro 1.382 de la carretera, donde estarían reunidas entre 200 y 300 personas. “No son originarios de la región, sino gente llegada del interior. La gran mayoría no es de la zona”, afirmó.

Latorre advirtió que el conflicto no se limita al predio ‘El Cielo’, sino que se extiende a otras propiedades de la región. “El predio JR con la comunidad Cerro Chico II, y el predio Río Negro están avasallados. Santa Eliza tenía reuniones en la puerta, no sabemos si ya la tomaron. Estamos hablando de entre 12.000 y 15.000 hectáreas tomadas en este momento”, sostuvo.

La denuncia será presentada ante el Ministerio Público, que deberá investigar los hechos tipificados como avasallamiento, secuestro y agresiones físicas. Mientras tanto, la propietaria pidió garantías para su seguridad y la de los trabajadores de la zona.

