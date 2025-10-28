"No vamos a negociar ni un metro", denuncian nuevo avasallamiento en predio El Encanto

La propietaria del predio agropecuario “El Encanto”, ubicado en la zona Ascensión de Guarayos, denunció un nuevo intento de avasallamiento ocurrido este fin de semana. Según relató Grecia Yucra, dueña del terreno, un grupo de personas ingresó de manera ilegal a la propiedad el sábado por la noche y hasta el momento permanece ahí.

“Los tenemos identificado, hay fotos y videos que demuestran que están dentro de la propiedad. El sábado a las nueve de la noche ingresaron de a poco”, declaró Yucra, quien aseguró que este no es el primer ataque que sufre el predio.

La afectada explicó que al momento del ingreso eran alrededor de 15 personas, pero que al día siguiente el número había aumentado a unas 40. “Su estrategia es meter niños y personas adultas para victimizarse”, afirmó.

Yucra señaló que el terreno cuenta con título de propiedad legalmente registrado, y pidió la intervención urgente de las autoridades. “Hago un llamado a la Policía para que actúe rápido. Ayer quisimos presentar la denuncia en la FELCC y nos dijeron que debía hacerse por la Fiscalía; hoy lo haremos y esperamos que el comandante de Guarayos pueda realizar alguna operación”, indicó.

Asimismo, recordó que en un anterior intento de avasallamiento, un juez de Concepción acudió al lugar para advertir a los invasores, pero fue agredido. “Con esta gente no se puede negociar nada. No vamos a ceder ni un metro, la propiedad está titulada en su totalidad”, sostuvo.

La propietaria lamentó también las pérdidas económicas ocasionadas, ya que en el momento del ingreso ilegal se encontraban cosechando soya. “Ahora ya está fregada, es un perjuicio grande para mi familia”, advirtió.

Finalmente, Yucra pidió a la población y a las autoridades “recapacitar y hacer cumplir la ley” ante lo que calificó como un grupo reincidente que “se escuda bajo una supuesta organización campesina para justificar los avasallamientos”.

