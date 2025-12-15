Santa Cruz en alerta máxima: sigue en tiempo real el ingreso de lluvias

Ante el inminente ingreso de un nuevo y potente frente frío, el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) emitió una alerta a la población del departamento de Santa Cruz, instando a tomar precauciones extremas.

Las autoridades prevén lluvias intensas con mayor incidencia durante la madrugada de este martes, lo que podría generar crecidas considerables en los principales ríos de la región, poniendo en riesgo a las comunidades ribereñas.

Monitoreo en tiempo real: consulta el avance de la lluvia

Para que la población pueda mantenerse informada, minuto a minuto, sobre la evolución del fenómeno, se puede seguir el ingreso de la lluvia en tiempo real a través de la plataforma especializada Meteored.

https://www.meteored.com.bo/satelites/

Sigue el avance de la precipitación aquí:

Advertencia por riesgo de crecidas

La nueva advertencia se produce en un contexto de emergencia, ya que la Gobernación de Santa Cruz ya declaró desastre departamental debido a las afectaciones por las constantes precipitaciones de los últimos días.

El director del Searpi, José Antonio Rivero, informó que ya se han registrado rebalses en varios municipios, incluyendo El Torno, Porongo, Warnes, Colpa Bélgica y Montero. “Viene una crecida bastante grande, van a venir lluvias bastante intensas, y ponemos en riesgo nuestras vidas si permanecemos cerca de los ríos”, advirtió Rivero.

El momento más crítico se espera para la madrugada, por lo que las autoridades han lanzado una exhortación urgente:

Evitar actividades cerca o dentro de los ríos.

Se ha solicitado a los alcaldes ordenar el retiro inmediato de las familias asentadas en zonas vulnerables, especialmente en las riberas de los ríos Piraí, Yapacaní, Ichilo, Cabezas, Abapó y río Grande, para salvaguardar vidas humanas.

El Searpi comunicó que se realizaron inspecciones y coordinaciones con autoridades locales y nacionales para responder a la emergencia.

