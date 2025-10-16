Gobernación cruceña presenta denuncia contra la directora del INRA por incumplimiento de deberes

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, presentó una denuncia ante la Fiscalía Departamental contra la directora del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Magdalena Panduro, por el presunto delito de incumplimiento de deberes.

La acción legal fue interpuesta luego de que Panduro, en su calidad de secretaria permanente de la Comisión Agraria Departamental (CAD), no se presentara a la sesión convocada por la Gobernación la mañana de este jueves.

Al salir de la Fiscalía, Camacho manifestó que la ausencia de la autoridad del INRA representa una falta de respeto hacia la institucionalidad cruceña y hacia la población.

“Su inasistencia no es solo una burla al pueblo cruceño, sino también una ilegalidad. Esta gente ha sido cómplice de los avasallamientos y no quiere darle la cara al pueblo para que la Comisión funcione y podamos detener los avasallamientos mediante la fiscalización del saneamiento y la dotación de tierras”, declaró el gobernador.

La sesión de la Comisión Agraria Departamental debía desarrollarse en instalaciones del Centro de Educación Ambiental (CEA) y tenía previsto abordar temas relevantes en defensa del territorio cruceño. Sin embargo, la ausencia de la directora del INRA provocó la suspensión de la reunión.

