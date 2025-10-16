Niegan acción de libertad al presidente de YPFB, Armin Dorgathen

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, presentó una acción de libertad a través de terceras personas, en el marco del proceso penal que enfrenta por presunto contrabando de exportación agravado. Sin embargo, la solicitud fue denegada, informó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

“Es importante mencionar que el señor Dorgathen, por terceras personas, presentó una acción de libertad, la cual fue denegada, lo que significa que el mandamiento de aprehensión en su contra continúa vigente. Buscarlo y utilizar los mecanismos correspondientes para aprehenderlo es trabajo de la Policía”, declaró Mariaca.

El fiscal general también confirmó que se activó una alerta migratoria contra Dorgathen y aseguró que, según los informes que manejan, el presidente de la estatal petrolera permanece en el país.

Solicita declarar en Santa Cruz

Durante esta jornada, Dorgathen presentó un memorial ante el juez que investiga el caso “Botrading”, en el que solicita prestar su declaración en la ciudad de Santa Cruz, argumentando que es su lugar de residencia y que enfrenta problemas de salud que le impiden desplazarse.

“Señor juez, a los fines de evitar situaciones de indefensión y de persecución indebida, solicito respetuosamente se ordene que mi declaración sea presentada en la ciudad de Santa Cruz, lugar donde tengo mi domicilio real”, señala el documento firmado por Dorgathen.

