Sala Plena del TSE se reúne para coordinar debate presidencial del 12 de octubre

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que la Sala Plena de la institución evaluará el desarrollo del debate vicepresidencial y definirá ajustes para el debate presidencial, que se llevará a cabo el domingo 12 de octubre a partir de las 21:00 horas.

“En Sala Plena vamos a realizar una evaluación del debate pasado, vamos a ajustar y tomar algunas decisiones sobre el debate del día domingo, que se ratifica para el 12 de octubre a partir de las nueve de la noche”, señaló Ávila.

El vocal también destacó que el TSE se encuentra supervisando el avance en el armado y distribución de las maletas electorales tanto a nivel nacional como en el exterior. “Estamos recibiendo el avance del armado de maletas electorales. En el exterior tenemos un 99% de avance y vamos a tomar en cuenta la logística para el Sirepre”, precisó.

Ávila explicó que a partir del lunes 13 de octubre, los tribunales electorales departamentales iniciarán la distribución del material electoral hacia los lugares más alejados del país, en el marco de la organización de la segunda vuelta electoral del 19 de octubre.

