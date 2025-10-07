TEMAS DE HOY:
explosión en surtidor Denuncian maltrato Palmasola

22ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Sala Plena del TSE se reúne para coordinar debate presidencial del 12 de octubre

El vocal también destacó que el TSE se encuentra supervisando el avance en el armado y distribución de las maletas electorales tanto a nivel nacional como en el exterior.

Hans Franco

07/10/2025 11:25

Foto: Gustavo Ávila, vocal del TSE (Captura de video)
La Paz

Escuchar esta nota

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que la Sala Plena de la institución evaluará el desarrollo del debate vicepresidencial y definirá ajustes para el debate presidencial, que se llevará a cabo el domingo 12 de octubre a partir de las 21:00 horas.

“En Sala Plena vamos a realizar una evaluación del debate pasado, vamos a ajustar y tomar algunas decisiones sobre el debate del día domingo, que se ratifica para el 12 de octubre a partir de las nueve de la noche”, señaló Ávila.

El vocal también destacó que el TSE se encuentra supervisando el avance en el armado y distribución de las maletas electorales tanto a nivel nacional como en el exterior. “Estamos recibiendo el avance del armado de maletas electorales. En el exterior tenemos un 99% de avance y vamos a tomar en cuenta la logística para el Sirepre”, precisó.

Ávila explicó que a partir del lunes 13 de octubre, los tribunales electorales departamentales iniciarán la distribución del material electoral hacia los lugares más alejados del país, en el marco de la organización de la segunda vuelta electoral del 19 de octubre.

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD