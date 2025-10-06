“Nos dieron pan y circo”, así calificó Claudia Pacheco la participación de los candidatos en el debate

La presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Claudia Pacheco, calificó el reciente debate vicepresidencial como un evento carente de contenido propositivo y dominado por los ataques personales, señalando que los candidatos desperdiciaron la oportunidad de exponer soluciones concretas a la crisis económica que atraviesa el país.

“No nos dieron ningún tipo de propuestas, se limitaron a insultarse, uno de frente y el otro subliminalmente, pero ambos cayeron, no en un debate sino acusaciones”, afirmó Pacheco, lamentando el bajo nivel del intercambio entre los aspirantes a la Vicepresidencia.

La economista criticó que los postulantes hayan optado por confrontarse en lugar de presentar un plan serio y viable para enfrentar los desafíos económicos, sociales y políticos que afectan a la población. “Debieron aprovechar el tiempo para mostrarnos qué van a hacer si llegan a ser vicepresidentes, especialmente frente a la crisis económica. Con sabor a circo, nos dieron pan y circo lamentablemente”, agregó.

Pacheco sostuvo que el desempeño de ambos refleja una preocupante falta de preparación y de visión de Estado, lo que genera dudas sobre la capacidad de liderazgo y gestión que podrían tener en caso de asumir responsabilidades gubernamentales.

“No hubo propuestas, hasta tiempo les sobraba para presentarlas en sus ejes. La ciudadanía vio no un debate sino un encaramiento entre los dos”, concluyó la analista, resaltando que este tipo de escenarios deberían servir para elevar el nivel del debate político, no para degradarlo.

Mire el video:

