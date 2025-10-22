Resultados oficiales del balotaje se presentarán este domingo, afirmó el TED Santa Cruz

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentará este domingo los resultados oficiales del balotaje presidencial, según informó Saúl Paniagua, vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz.

Con siete departamentos que ya concluyeron el cómputo de actas, solo restan La Paz y Cochabamba, cuyos resultados se prevé concluirán este mismo miércoles.

“El próximo domingo el Tribunal Supremo Electoral, con toda la información recopilada, podrá entregar los resultados finales. El avance se termina hoy con los últimos departamentos que faltaban”, señaló Paniagua en declaraciones a la prensa.

En el caso de Santa Cruz, donde el conteo ya concluyó, el vocal destacó el trabajo de los jurados electorales y la participación ciudadana.

“Funcionaron todas las mesas en las horas señaladas. Los jurados estuvieron trabajando durante 12 horas. Queremos agradecer a la ciudadanía, que fueron los actores principales desde la mesa de sufragio, así como también a la observación internacional”, agregó.

El balotaje en Santa Cruz dejó como resultado una victoria para la alianza Libre, que obtuvo un 61,50% de los votos, frente al 38,50% alcanzado por el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz. No obstante, se reportó una significativa abstención: más de 200 mil personas no acudieron a votar en el departamento.

Paniagua calificó la jornada como “una fiesta democrática”, subrayando que todo el proceso transcurrió con normalidad y dentro de los tiempos establecidos.

Las actas físicas del departamento de Santa Cruz serán entregadas este jueves al Tribunal Supremo Electoral en La Paz, completando así el proceso logístico de verificación.

Se espera que el domingo 26 de octubre, el TSE emita los resultados oficiales y definitivos del balotaje a nivel nacional.

