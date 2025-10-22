Vocal del TSE: “Delegados de Libre no realizaron ninguna observación ni en mesa ni en el centro de cómputo”

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que Alianza Libre podrá acceder a las actas del sistema Sirepre y a las hojas de trabajo, tras su solicitud presentada luego de la victoria de Rodrigo Paz en la segunda vuelta.

El vocal del TSE, Gustavo Ávila, explicó que se autorizó el acceso en cumplimiento del principio de transparencia. Sin embargo, enfatizó que ningún delegado de Alianza Libre presentó observaciones durante el proceso electoral.

“Hemos dejado en claro que Alianza Libre ha tenido un acceso irrestricto con sus delegados a cada una de las 34.000 mesas de sufragio y deberían tener sus copias porque es responsabilidad de la organización política. También dejamos en claro que sus delegados tenían acceso irrestricto en los nuevos cómputos departamentales y en ambas instancias, tanto en las mesas de sufragio como en los cómputos departamentales, no realizaron una sola observación”, aseguró Ávila.

El vocal también aclaró que, si bien la agrupación podrá revisar la documentación, deberán presentar pruebas concretas si quieren respaldar algún tipo de reclamo.

“¿Por qué los delegados de Alianza Libre no hicieron constar las observaciones? Estos ciudadanos también deben dar una explicación”, añadió.

Ávila remarcó que dañar la credibilidad del proceso electoral sin evidencias afecta la democracia y la institucionalidad. Reiteró que las reglas del proceso fueron conocidas por todos los actores políticos y que la participación de los delegados permite verificar cada etapa del conteo electoral.

