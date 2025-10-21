TEMAS DE HOY:
Siete departamentos concluyen cómputo oficial de la segunda vuelta electoral

El TED de Beni cerró el cómputo donde la alianza Libre se impuso con el 54,03% de los votos válidos, mientras que el Partido Demócrata Cristiano (PDC) alcanzó el 45,97%.

Hans Franco

21/10/2025 18:27

Foto: Seis departamentos concluyeron cómputo oficial de la segunda vuelta (Captura de video)
La Paz

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Beni finalizó este martes el cómputo oficial del 100% de actas correspondientes a la segunda vuelta presidencial, confirmando la victoria de la Alianza Libre con el 54.03% de los votos válidos emitidos en ese departamento.

Con el cierre en Beni, ya son siete los departamentos que concluyeron el escrutinio dentro del plazo legal de 48 horas, sumándose a Tarija, Oruro, Chuquisaca, Pando, Potosí y Santa Cruz. 

Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se indicó que el cómputo nacional avanza sin contratiempos y podría concluirse en las próximas horas, permitiendo así la proclamación oficial de resultados.

Al momento los resultados del computo oficial otorgan al PDC el 54.5% de la votación y el 45.4% a la Alianza Libre. Se computaron el 98.19% de las actas. 
Votos válidos 94.61%, votos blancos 0.73% y votos nulos 4.66% 

Puede seguir el conteo en tiempo real en el sitio oficial del TSE: computo.oep.org.bo

Estos son los departamentos que ya concluyeron el cómputo oficial de la segunda vuelta: 

Santa Cruz:

Potosí: 

Pando: 

Chuquisaca: 

Oruro: 

Tarija: 

Beni: 

 

