El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Beni finalizó este martes el cómputo oficial del 100% de actas correspondientes a la segunda vuelta presidencial, confirmando la victoria de la Alianza Libre con el 54.03% de los votos válidos emitidos en ese departamento.

Con el cierre en Beni, ya son siete los departamentos que concluyeron el escrutinio dentro del plazo legal de 48 horas, sumándose a Tarija, Oruro, Chuquisaca, Pando, Potosí y Santa Cruz.

Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se indicó que el cómputo nacional avanza sin contratiempos y podría concluirse en las próximas horas, permitiendo así la proclamación oficial de resultados.

Al momento los resultados del computo oficial otorgan al PDC el 54.5% de la votación y el 45.4% a la Alianza Libre. Se computaron el 98.19% de las actas.

Votos válidos 94.61%, votos blancos 0.73% y votos nulos 4.66%

Puede seguir el conteo en tiempo real en el sitio oficial del TSE: computo.oep.org.bo

Estos son los departamentos que ya concluyeron el cómputo oficial de la segunda vuelta:

