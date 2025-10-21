EE.UU. y ocho países felicitan a Rodrigo Paz y ofrecen apoyo económico e institucional

Los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, y Estados Unidos de América emitieron una declaración conjunta en la que felicitan al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, por su victoria en las elecciones del 19 de octubre, y reconocen el compromiso del pueblo boliviano con la democracia.

En el pronunciamiento, los países firmantes destacaron la participación activa y pacífica de la ciudadanía boliviana en las urnas, señalando que el resultado electoral “refleja la voluntad del pueblo boliviano de abrazar el cambio y trazar un nuevo rumbo para su nación y la región, marcando un alejamiento de la mala gestión económica de las últimas dos décadas”.

Asimismo, los gobiernos expresaron su disposición para apoyar los esfuerzos de la administración entrante en materia económica, institucional y de integración internacional.

“Estamos preparados para respaldar las acciones del nuevo gobierno para estabilizar la economía de Bolivia, fortalecer sus instituciones democráticas, impulsar el comercio y la inversión internacional, y profundizar su compromiso con socios regionales y globales”, señala el documento.

La declaración también reafirma la voluntad de los países firmantes de trabajar de manera estrecha con el presidente electo Rodrigo Paz Pereira para promover la seguridad regional, la prosperidad económica y el crecimiento sostenible.

Mire la publicación:

