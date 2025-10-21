Informe de la OEA reconoce victoria electoral del PDC en la segunda vuelta

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA), encabezada por el exministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, presentó su informe preliminar sobre la segunda vuelta electoral celebrada en Bolivia, destacando que la jornada de votación y el proceso de escrutinio se desarrollaron de manera ordenada, puntual y conforme a los procedimientos establecidos por el Órgano Electoral.

Según el reporte, el cierre de las mesas observadas se realizó con puntualidad y, hacia las 17:30 horas en promedio, ya se había concluido el escrutinio. La misión constató que los delegados de las organizaciones políticas recibieron copias del acta electoral en casi la totalidad de las mesas donde estuvo presente la observación internacional, lo que contribuyó a la transparencia del proceso.

La MOE/OEA destacó que tanto el conteo como la transmisión de resultados se desarrollaron en apego a las normas y con amplia presencia de delegados partidarios, sin incidentes que comprometieran la integridad del proceso.

Para esta segunda vuelta, la Misión estuvo integrada por 83 observadoras y observadores de 19 nacionalidades, desplegados en los nueve departamentos del país y en cuatro ciudades del extranjero. Durante su labor, analizaron diversos aspectos del proceso electoral, entre ellos la organización electoral, el voto en el exterior, la tecnología electoral, la justicia electoral y la violencia electoral. Asimismo, sus especialistas dieron seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Misión en su informe preliminar de las elecciones generales del 17 de agosto de 2025, así como en observaciones formuladas en Misiones anteriores de la OEA.

“A las 19:48 horas, el presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, presentó los resultados preliminares con el 98% de las actas procesadas a través del Sistema de Transmisión Preliminar de Resultados (SIREPRE). Los datos mostraron la victoria de la fórmula del Partido Demócrata Cristiano (PDC), integrada por Rodrigo Paz Pereira y Edmand Lara, con el 54,40% de los votos válidos, frente al 45,60% obtenido por la alianza LIBRE, representada por Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco”, señala el informe preliminar.

La Misión de la OEA resaltó que los resultados preliminares del TSE coinciden con los datos recabados por sus observadores en las distintas regiones del país, reforzando la confianza en la integridad y transparencia del proceso electoral.

El informe concluye que la segunda vuelta se desarrolló en un clima de normalidad, civismo y participación ciudadana, sin incidentes mayores que afectaran el desarrollo de los comicios. Finalmente, la Misión anunció que en los próximos días presentará su informe final con observaciones y recomendaciones orientadas a fortalecer el sistema electoral boliviano.

Mire el informe preliminar de la OEA en el siguiente link: https://www.oas.org/fpdb/press/2025_BOLIVIA_MOE_Segunda_Vuelta_Informe_Preliminar_ESP.pdf

