TSE reafirma transparencia y descarta fraude en proceso electoral

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, se refirió al avance del cómputo oficial y las acusaciones de fraude que algunos sectores han planteado tras los resultados preliminares del Sistema de Recuento Preliminar (SIREPRE), que dan como ganador al candidato del Partido Demócrata Cristiano, Rodrigo Paz sobre Jorge Tuto Quiroga de la Alianza Libre.

“Nuestro cómputo ya está al 90%, es un nuevo récord para el órgano electoral y pensamos entregar el cómputo máximo en 48 horas. El plazo de la ley es 7 días y se podría decir que ya mañana tendríamos el cómputo de todos los departamentos concluidos”, informó Ávila en el programa Que No Me Pierda.

Consultado sobre la diferencia entre el SIREPRE y el conteo oficial, el vocal explicó que el SIREPRE muestra resultados preliminares basados en fotos de las actas de las mesas, pero la ley exige que esas actas sean revisadas por los tribunales electorales de cada departamento para hacer el conteo final.

"Los cuatro departamentos que han concluido tienen los datos idénticos al SIREPRE, por lo tanto estamos demostrando la seguridad del SIREPRE como del cómputo oficial, que no están teniendo diferencia hasta ahora”, dijo.

Sobre las denuncias de fraude y auditorías, Ávila afirmó que tienen las 34 mil actas disponibles para mostrar cuando se requiera. Añadió que quien acuse fraude debe probarlo, aunque aseguró que cuentan con las pruebas necesarias y los informes de observación internacional, incluida la OEA, que respaldan un proceso seguro y transparente.

Por último, Ávila desmintió rumores sobre un supuesto corte de la transmisión similar al ocurrido en 2019: “Es totalmente falso y recordar a toda la población que manejamos sistemas de seguridad en el proceso electoral. El sistema SIREPRE no se paralizó e inició desde la puesta en cero”.

