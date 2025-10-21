Un trágico accidente vehicular se registró la noche de este lunes en la ciudad de Cochabamba, dejando como saldo la muerte del conductor de un camión de alto tonelaje. El vehículo se estrelló violentamente contra una estructura de concreto reforzado, quedando con daños materiales de consideración.

El suceso ocurrió en la Avenida Uyuni, en el carril que va de oeste a este, cerca del paso a desnivel del puente Cala Cala y en la parte trasera de las instalaciones del SAR-Bolivia, donde se estacionan vehículos.

Según el testimonio de un integrante del SAR-Bolivia, el camión "perdió el control del vehículo e impactó con la vereda y parte del bloque de la construcción que están haciendo de la línea de Mi Tren".

El conductor quedó atriccionado en la cabina del camión tras el brutal impacto.

Tragedia en Cochabamba: Conductor fallece al impactar camión contra estructura de concreto

El personal de SAR-Bolivia, que se encontraba realizando tareas de entrenamiento en el lugar, se movilizó de inmediato para atender la emergencia. Sin embargo, solo se pudo confirmar el fallecimiento del chofer. "Dentro del vehículo había una persona de sexo masculino, desconocemos la edad, que sufrió un accidente. Estamos con personal de la Policía y se espera más personal para hacer el levantamiento del cuerpo", comentó el miembro del SAR-Bolivia.

El rescate del cuerpo requirió el uso de maquinaria especializada para liberar al fallecido de entre los fierros retorcidos.

El accidente obligó a desviar el considerable flujo de tráfico de la Avenida Uyuni. Rescatistas del SAR-Bolivia y personal de Tránsito acordonaron la zona y colocaron conos, dejando un solo carril libre para la circulación y así evitar mayores incidentes.

Familiares del conductor llegaron al lugar del siniestro, visiblemente consternados por la noticia.

Las autoridades de Tránsito movilizaron una grúa para retirar el camión siniestrado, mientras se espera el informe oficial que esclarezca las causas exactas que llevaron al conductor a desviarse de la ruta y estrellarse contra la estructura de concreto.

Mira la programación en Red Uno Play