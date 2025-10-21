Tarija declara emergencia municipal por daños tras granizada y lluvias intensas

El alcalde de Tarija, Jhonny Torres, anunció este lunes la emisión de un decreto municipal de emergencia ante los severos daños causados por la intensa granizada y las torrenciales lluvias que afectaron tanto el área urbana como rural del departamento la pasada semana.

"Hoy se emite el decreto de emergencia, con el cual podremos atender de manera más rápida las inclemencias del tiempo. Rogamos que no caiga otra granizada", declaró la autoridad municipal. Con esta medida, se busca agilizar la atención a las zonas afectadas y disponer de recursos para reparaciones urgentes.

Uno de los sectores más golpeados fue el de los mercados municipales. Siete centros de abasto sufrieron daños, entre ellos el Mercado Central, donde los techos colapsaron ante la fuerza del granizo. “Las calaminas plásticas traslúcidas quedaron destruidas en su totalidad”, explicó Torres.

La infraestructura pública también se vio seriamente comprometida. Según el informe del alcalde, hay 20 campos deportivos, 22 unidades educativas y ocho centros de salud que presentan afectaciones. Además, el sistema de alumbrado público también fue impactado por el temporal.

En el área rural, las poblaciones de San Pedro de Sola, Bellavista y Obrajes fueron afectadas por la granizada del jueves, mientras que el viernes la localidad de San Andrés sufrió daños considerables por lluvias intensas.

“Tenemos desplegados el total de nuestros obreros en mano de obra calificada, primero en centros de salud y colegios porque nuestra infraestructura no está diseñada para soportar nieve o hielo”, concluyó la autoridad.

