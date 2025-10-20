FOTOS: Así se realizó la ofrenda floral e izada de banderas por los 477 años de fundación de La Paz

Autoridades ediles y gubernamentales participaron en la ceremonia realizada en la plaza Alonso de Mendoza, en conmemoración del aniversario de la fundación de la ciudad.
Con la presencia de autoridades municipales y del gobierno nacional, La Paz conmemoró este lunes 20 de octubre sus 477 años de fundación con una ceremonia de ofrenda floral e izada de banderas en la plaza Alonso de Mendoza, en el centro histórico de la ciudad.
La actividad contó con la participación de representantes del municipio, instituciones estatales y organizaciones sociales, quienes rindieron homenaje a la historia y trayectoria de la capital paceña.
La ceremonia incluyó la colocación de coronas florales y el izamiento de la bandera nacional, así como de la bandera de la ciudad, en un acto que simboliza respeto y memoria histórica.
Durante la jornada, se recordó la fundación de La Paz por el capitán español Alonso de Mendoza, inicialmente en la localidad de Laja, en 1548, y su posterior traslado al valle de Chuquiago, donde se consolidó como la ciudad que hoy representa el corazón político y cultural del país.
El evento también sirvió como espacio de reflexión sobre la identidad paceña y la importancia de preservar los valores históricos y culturales que caracterizan a la ciudad, reafirmando el compromiso de las autoridades con la ciudadanía y la memoria histórica.
