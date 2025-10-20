TEMAS DE HOY:
Comunidad

“Una semana perdida en la fila”: el calvario de los conductores por falta de combustible

La problemática no solo afecta la economía de los transportistas, sino también el abastecimiento de productos en distintas regiones del país. Los choferes hicieron un llamado a los nuevos gobernantes.

Charles Muñoz Flores

20/10/2025 11:31

Conductores relatan el drama de las filas de combustible en Santa Cruz. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Las filas por combustible continúan causando estragos entre los transportistas del sector pesado en Santa Cruz. En el surtidor ubicado entre las avenidas Piraí y Radial 19, sobre el cuarto anillo, se observan colas kilométricas de camiones que esperan abastecerse, algunas de ellas prolongándose por varios días.

Conductores afectados relataron su frustración ante esta situación. “Estoy desde el día viernes, necesito cargar combustible, luego ir a cargar para llevar a Cochabamba”, comentó un transportista que prefirió mantenerse en el anonimato.

Agregó con resignación: “Una semana viajas y una semana te perjudicas esperando poder cargar combustible, es una semana perdida en la fila”.

La problemática no solo afecta la economía de los transportistas, sino también el abastecimiento de productos en distintas regiones del país. Los conductores hicieron un llamado a los nuevos gobernantes:

“Exigimos que solucionen el abastecimiento de combustible, porque mucho nos perjudicamos”.

 

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

