“Una semana perdida en la fila”: el calvario de los conductores por falta de combustible

La problemática no solo afecta la economía de los transportistas, sino también el abastecimiento de productos en distintas regiones del país. Los choferes hicieron un llamado a los nuevos gobernantes.
20/10/2025 11:31
Las filas por combustible continúan causando estragos entre los transportistas del sector pesado en Santa Cruz. En el surtidor ubicado entre las avenidas Piraí y Radial 19, sobre el cuarto anillo, se observan colas kilométricas de camiones que esperan abastecerse, algunas de ellas prolongándose por varios días.
Agregó con resignación: “Una semana viajas y una semana te perjudicas esperando poder cargar combustible, es una semana perdida en la fila”.
La problemática no solo afecta la economía de los transportistas, sino también el abastecimiento de productos en distintas regiones del país. Los conductores hicieron un llamado a los nuevos gobernantes:
