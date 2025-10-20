Resguardan domicilio de Edmand Lara tras incidentes en Santa Cruz

El domicilio del vicepresidente electo Edmand Lara se encuentra bajo resguardo policial luego de que se registraran agresiones contra simpatizantes del Partido Demócrata Cristiano (PDC) tras conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral.

Los hechos ocurrieron en la zona del Cristo Redentor, en la ciudad de Santa Cruz, donde se reportaron enfrentamientos durante una caravana de celebración.

De acuerdo con las primeras versiones, un grupo de personas interceptó y agredió a los seguidores del PDC que acompañaban a Lara durante la actividad. Como medida de prevención, la Policía decidió enviar una patrulla al domicilio del vicepresidente electo para proteger su integridad y la de su familia, ante posibles nuevos disturbios.

Cabe recordar que el propio Edmand Lara denunció públicamente, el domingo por la noche, que durante la caravana electoral un grupo bloqueó el paso de los vehículos y agredió verbal y físicamente a los asistentes.

Mira la programación en Red Uno Play