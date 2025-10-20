La Paz conmemora 477 años de fundación con varios actos en la ciudad y en Laja

La Paz celebra este lunes 20 de octubre sus 477 años de fundación con una agenda de actos cívicos, culturales y protocolares encabezados por el alcalde Iván Arias. Las actividades se desarrollan tanto en la ciudad como en la histórica población de Laja, donde en 1548 el capitán español Alonso de Mendoza fundó oficialmente la urbe.

Durante el acto central, realizado en la plaza Mayor de San Francisco, el alcalde Iván Arias recordó la importancia histórica de la fecha y aprovechó la ocasión para referirse a los resultados de las elecciones generales realizadas el domingo 19 de octubre.

“Elegimos a nuestro nuevo presidente y con ello renovamos nuestras esperanzas en un futuro mejor. Nuestro país iniciará una nueva etapa de Gobierno y, desde esta ciudad, extendemos un llamado a las autoridades para trabajar por el bien común, más allá de las diferencias políticas e ideológicas”, expresó la autoridad edil.

Arias resaltó el valor democrático de los comicios y el rol de los ciudadanos paceños en la consolidación de la convivencia pacífica.

“Los bolivianos hemos hablado en las urnas con civismo y madurez; esa es la verdadera fuerza de la democracia. Y hoy, como alcalde de esta ciudad que representa el corazón político del país, quiero expresar mi compromiso pleno con el respeto al mandato popular, porque los paceños no creemos en el enfrentamiento, creemos en el diálogo y la unidad”, manifestó.

Asimismo, destacó que los desafíos nacionales deben unir a todos los bolivianos. “Lo que nos une es la necesidad de recuperar la estabilidad económica de Bolivia, de generar empleo digno y de mejorar nuestros sistemas de salud, educación y transporte”, agregó.

De manera paralela, en la población de Laja, donde se produjo la fundación original de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, también se realizaron actos conmemorativos con la participación de autoridades locales y agrupaciones musicales.

Mira la programación en Red Uno Play