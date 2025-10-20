Medios internacionales reflejan la histórica victoria de Rodrigo Paz

La atención mundial se volcó a nuestro país, tras confirmarse que Rodrigo Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), se impuso en el balotaje con un 54,5% de los votos, frente al 45,5% obtenido por Jorge Tuto Quiroga, representante de la Alianza Libre.

La victoria de Paz marca un hito histórico en la política boliviana y un giro significativo tras dos décadas de gobiernos socialistas bajo el Movimiento al Socialismo (MAS).

Infobae de Argentina destaca el carácter histórico del triunfo y señala que "Rodrigo Paz ganó un histórico balotaje y se convirtió en el presidente electo de Bolivia".

CNN informa que, según el conteo preliminar, "Rodrigo Paz gana las elecciones de Bolivia". Desde España, El País ofrece una cobertura en vivo de los resultados y resalta que Paz "triunfa en seis de los nueve departamentos".

El medio francés France 24 enfatiza el cambio ideológico que supone esta elección para Bolivia, con el titular: "Bolivia sella su giro a la derecha: Rodrigo Paz hace historia tras alcanzar la Presidencia en el balotaje".

En Argentina, Clarín sintetiza el desenlace del balotaje afirmando que "Rodrigo Paz se impuso a Tuto Quiroga y es el nuevo presidente", mientras que en Perú, El Comercio destaca el fin de 20 años de socialismo con la victoria de Paz.

Finalmente, el medio chileno La Tercera apunta a la apertura de un nuevo ciclo político en Bolivia con la elección de Rodrigo Paz, remarcando que el país "inicia un nuevo ciclo político tras 20 años bajo el MAS".

Mira la programación en Red Uno Play