Grave accidente de bús en Brasil deja 17 muertos y más de 20 heridos

Un trágico accidente ocurrió la noche del viernes en una carretera del estado de Pernambuco, al noreste de Brasil. Un autobús que transportaba cerca de 40 personas volcó, causando la muerte de al menos 17 pasajeros y dejando más de 20 heridos.

Según la Policía Rodoviaria Federal, el autobús venía desde Brumado (Bahía) con destino a Santa Cruz do Capibaribe cuando perdió el control, cruzó al carril contrario, chocó contra unas rocas y luego volcó. La primera hipótesis indica una posible falla en los frenos. El conductor dio negativo en la prueba de alcoholemia.

Un autobús turístico volcó en Pernambuco dejando al menos dieciséis fallecidos (X)

Las víctimas eran en su mayoría mujeres y personas provenientes de Bahía y Minas Gerais. Los cuerpos fueron llevados a institutos de medicina legal para su identificación. Los heridos fueron trasladados al hospital regional Dom Moura, donde dos permanecen en estado grave.

Muchos pasajeros no llevaban cinturón de seguridad, y algunos fueron expulsados del vehículo. Equipos de bomberos, policía y servicios de emergencia trabajaron durante horas en el rescate. La carretera estuvo cerrada hasta la madrugada del sábado.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentó el hecho y expresó su solidaridad con las familias. Los gobiernos de Pernambuco y Bahía ofrecieron apoyo, mientras que la empresa del autobús, BF Turismo, envió un equipo al lugar y la policía continúa investigando las causas del accidente.

