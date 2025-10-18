¿Lloverá el día del balotaje? Así estará el tiempo con la llegada del ‘surcito’ a Santa Cruz

A un día del balotaje en Bolivia, el clima en Santa Cruz se prepara para un cambio. Según el reporte del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como “el Señor del Clima”, un frente frío leve ingresará al departamento desde la madrugada del sábado 18 de octubre y se mantendrá hasta el lunes 20, con lluvias moderadas a fuertes en gran parte del territorio cruceño.

“El sábado ingresa un sur leve, acompañado de lluvias moderadas a fuertes en todo el departamento e incidirá en una disminución de las temperaturas”, explicó Alpire. “La mínima será de 23°C y la máxima de 26°C”, añadió el especialista.

Aunque el frente frío traerá inestabilidad durante el sábado, el domingo —día de la votación— se espera una ligera mejora en las condiciones climáticas, con vientos del sur y sin lluvias, lo que facilitará el desarrollo de la jornada electoral.

Andrés Ibáñez y Norte Integrado

Desde la madrugada del sábado, se registrarán lluvias moderadas a fuertes y vientos del sur con ráfagas de hasta 50 km/h, acompañados de temperaturas entre 23°C y 25°C.

El domingo 19, en cambio, no se prevén lluvias, y las temperaturas oscilarán entre 20°C y 29°C, aunque los vientos del sur podrían superar los 50 km/h.

Cordillera

En esta provincia, el clima presentará marcadas variaciones. Las temperaturas irán de 12°C a 38°C, con lluvias el sábado y una notoria baja térmica el domingo. Municipios como Cabezas y Charagua sentirán vientos del norte con ráfagas superiores a 60 km/h.

Chiquitania

La región chiquitana registrará entre 19°C y 39°C, con cielos parcialmente nublados y lluvias moderadas a fuertes el sábado. Los vientos del norte también soplarán con fuerza, superando los 60 km/h, especialmente en Chiquitos y Ñuflo de Chávez.

Valles cruceños

En los valles, el termómetro marcará entre 8°C y 30°C, con la mínima prevista para el domingo. El sábado se esperan lluvias moderadas a fuertes y vientos que podrían superar los 50 km/h.

Fin de semana variable antes del balotaje

El informe de Alpire confirma que, aunque el frente frío será leve, incidirá en el descenso de temperaturas y en la presencia de lluvias generalizadas durante el sábado. Sin embargo, el domingo —día clave para los votantes— se anticipa un clima más estable, con cielos despejados en la mayor parte del departamento y sin precipitaciones.

“Será un fin de semana con variaciones térmicas, pero el domingo predominará un ambiente agradable y sin lluvias”, concluyó el agrometeorólogo.

Así, el balotaje en Santa Cruz se desarrollará entre vientos del sur, cielos más despejados y una leve sensación fresca, tras un sábado marcado por el paso del “surcito”.

