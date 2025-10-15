Nuevos videos revelan la magnitud de la explosión de un coche bomba en Ecuador

Nuevos videos captados por testigos y cámaras de seguridad han salido a la luz mostrando el fuerte estruendo y las impactantes llamas que dejó la explosión de un coche bomba en el norte de Guayaquil.

La detonación provocó pánico en la ciudad y dejó como saldo una persona fallecida y al menos 30 heridas, muchas de ellas con quemaduras y traumatismos.

La explosión ocurrió cerca de un centro comercial y un edificio de oficinas perteneciente a la familia del presidente Daniel Noboa, en el centro financiero de la ciudad.

La víctima mortal fue un taxista que pasaba por el lugar en el momento del estallido. Según las autoridades, esta explosión es el segundo incidente de este tipo en Guayaquil en menos de un mes, lo que ha generado gran preocupación en la población y en el gobierno.

Las imágenes recientemente difundidas muestran el momento exacto de la explosión, donde se puede escuchar el fuerte estallido seguido por una columna de humo y fuego que alcanzó varios metros de altura.

Las autoridades ecuatorianas han reforzado las medidas de seguridad en Guayaquil y continúan con la investigación para dar con los responsables de este ataque.

