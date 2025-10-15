¡Almuerzo mortal! Confundieron planta ‘venenosa’ con acelga y una mujer murió

Una familia de Patrocínio, en el estado brasileño de Minas Gerais, vivió momentos de terror tras sufrir una grave intoxicación al consumir una planta venenosa que confundieron con acelga. Claviana Nunes da Silva, de 37 años, murió este lunes luego de varios días internada en estado crítico.

El hecho también afectó a tres hombres de la familia. Uno de ellos, de 60 años, permanece grave, en coma inducido y conectado a un respirador. Los médicos esperan que un tratamiento con antibióticos logre mejorar su cuadro. Otro hombre, de 64 años, fue extubado el sábado y se encuentra estable, con posibilidad de recibir el alta en los próximos días. Además, una niña de 2 años fue hospitalizada por precaución, aunque no llegó a ingerir la planta.

El incidente ocurrió el miércoles pasado, alrededor de las 15:00, cuando la familia almorzó en una quinta de la zona rural de Patrocínio. Poco después de la comida, Claviana y los tres hombres comenzaron a sentirse mal y fueron asistidos de urgencia por el Cuerpo de Bomberos, el Samu y la Policía Militar. Según los reportes, todos sufrieron paros cardiorrespiratorios, pero los rescatistas lograron reanimarlos antes de trasladarlos a la Santa Casa de Patrocínio y a la Unidad de Pronto Atención (UPA).

¡Almuerzo mortal! Confundieron una planta ‘venenosa’ con acelga y una mujer murió. Foto: Bomberos de Minas Gerais

La planta que provocó la intoxicación fue identificada como Nicotiana glauca, conocida también como “Palán palán” o “Tabaco moro”. La familia, que se había mudado recientemente a la quinta, la recolectó del terreno creyendo que era acelga y la sirvió salteada en el almuerzo. Parte de la planta fue hallada en la boca de Claviana y enviada para análisis en la Fundación Ezequiel Dias, en Belo Horizonte.

La profesora Amanda Danuello, especialista en química de productos naturales de la Universidad Federal de Uberlândia, explicó que la Nicotiana glauca tiene hojas más finas, textura aterciopelada y un color verde más intenso que la acelga. “La recomendación es no consumir nada de lo que no se tenga certeza de la procedencia”, advirtió.

El Sistema de Información de Biodiversidad de Parques Nacionales de Argentina alerta que toda la planta es muy tóxica, especialmente las hojas y las flores, y contiene anabasina, un alcaloide capaz de causar parálisis muscular, respiratoria y hasta la muerte. Danuello agregó que la toxicidad varía según cómo se prepare la planta: “Dependiendo de si se consume cruda o cocida, la cantidad de sustancia tóxica puede ser mayor y los efectos, más graves”.

Los expertos insisten en que no existe antídoto casero para este tipo de intoxicación y que, ante la sospecha de haber ingerido una planta desconocida, es fundamental buscar atención médica inmediata para aumentar las probabilidades de recuperación.

Mira la programación en Red Uno Play