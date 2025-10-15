VIDEO: Un hombre muere tras ser atacado por su propio gallo de pelea

Un trágico accidente, registrado durante un evento de pelea de gallos en Perú, terminó con la vida de un hombre de 55 años, quien sufrió una grave herida provocada por su propia ave. La rápida hemorragia le arrebató la vida al llegar al hospital.
15/10/2025 9:33
Escuchar esta nota
Un hecho desgarrador ocurrió este martes durante un evento de gallos de pelea en el distrito de Paramonga (Perú), dejando como víctima fatal a Jorge Luis Castillo Corzo, de 55 años. Según testigos, el hombre fue herido accidentalmente por su propia ave, que le perforó la arteria femoral, en la pierna, provocando una hemorragia inmediata.
Castillo Corzo fue trasladado de urgencia a un centro de salud cercano, donde los médicos intentaron estabilizarlo, pero falleció minutos después debido a la gravedad de la herida. Testigos relataron que el accidente ocurrió de manera inesperada, mientras el hombre preparaba al gallo antes del inicio de la pelea.
El trágico incidente ha generado conmoción entre los asistentes y vecinos de Paramonga, quienes expresaron su incredulidad ante lo sucedido. “Nunca imaginamos que algo así podría pasar. Es terrible”, señaló uno de los presentes.
Varios asistentes presenciaron cómo uno de los gallos, provisto de una hoja afilada en una de sus patas, infligió un corte profundo a la víctima. La herida afectó una vena principal, provocando una rápida y abundante pérdida de sangre.
A pesar de ser trasladado de urgencia al centro médico 7 de Junio, Jorge Luis Castillo Corzo no logró sobrevivir, según informó Buenos Días Perú de Panamericana Televisión.
Imágenes sensibles:
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30