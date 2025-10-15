TEMAS DE HOY:
Policial

“¡Venía como loco!”: el relato del taxista tras violento choque en la zona sur de Santa Cruz

El conductor de un taxi relató con impotencia cómo un auto blanco, presuntamente conducido por un hombre en presunto estado de ebriedad, invadió su carril y los embistió en plena avenida Internacional por la zona de Palmasola. 

Ligia Portillo

15/10/2025 6:51

“¡Venía como loco!”: el relato del taxista tras violento choque en Palmasola. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Un grave accidente de tránsito se registró en la avenida Internacional, zona Palmasola, cuando un vehículo blanco impactó contra un taxi que transportaba a una mujer y una niña. El hecho dejó tres personas heridas, mientras que el conductor responsable se dio a la fuga y, según testigos, estaría en estado de ebriedad.

El taxista afectado, aún conmovido por lo ocurrido, relató con detalle los momentos de terror que vivió: “Yo venía con una pasajera y su niña, cuando de frente vino el otro, todo borracho, como loco. Más bien lo esquivé, porque si no, capaz hubiera habido muertos. Solo hubo heridos. El tipo venía a toda velocidad, se bajó y se escapó. Yo no pude bajar rápido por el golpe que sufrí en el vidrio”, contó.

El conductor también aseguró que el choque fue tan violento que apenas pudo mantener el control del vehículo. “De frente vino a mi carril, me invadió. Me subí un poco a la vereda y me dio de costado, con suerte. Si era de frente, peor hubiera sido”, agregó el taxista, quien lamentó que el responsable huyera sin auxiliar a las víctimas.

La mujer y la menor que viajaban como pasajeras resultaron heridas, una de ellas con un golpe en la cabeza. Ambas fueron trasladadas por una ambulancia que llegó minutos después, junto con efectivos policiales.

El conductor del taxi anunció que presentará una denuncia formal, pidiendo que el hecho no quede impune. “Voy a hacer la denuncia correspondiente, que se haga justicia”, concluyó.

La Policía de Tránsito investiga el caso y busca al conductor prófugo, mientras revisan las cámaras de seguridad del sector para dar con su paradero.

 

