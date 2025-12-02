Desarticulan organización criminal que robaba toneladas de soya en el Norte Integrado; hay tres aprehendidos

Una organización criminal integrada por choferes fue desarticulada en las últimas horas tras ser denunciada por el robo de toneladas de soya en el Norte integrado. La víctima, un productor agrícola, reportó que al menos 9 toneladas de grano fueron sustraídas en distintos viajes mediante la manipulación de los precintos de seguridad, provocando una pérdida económica de aproximadamente 90 mil dólares.

Ricardo Limpias, agricultor afectado, relató que el robo era ejecutado de forma meticulosa y reiterada. “Hemos sido víctimas de un robo de manera sistemática. Estas personas sacaban la soya sin que uno se dé cuenta, tratando de camuflar antes del primer control”, denunció.

Según su testimonio, la banda estaba compuesta por al menos tres personas con roles definidos. “Uno era el cabecilla, otro manejaba el camión y un chofer más era el que avisaba a los demás. En 10 o 15 minutos se bajaban la soya”, explicó.

El grupo aprovechaba los trayectos desde la propiedad agrícola hasta las balanzas de control para disminuir la carga. “Estamos hablando de entre 3 a 7 toneladas robadas por viaje sin que uno lo perciba”, añadió Limpias.

La Policía confirmó que tres personas fueron aprehendidas, mientras continúan las investigaciones para identificar al resto de los implicados, incluidos los presuntos compradores de la mercadería robada.

El agricultor lamentó el duro golpe económico y pidió que las autoridades refuercen los controles para evitar que este tipo de delitos siga afectando al sector productivo.

“La pérdida solo en nuestra propiedad asciende a 90 mil dólares”, sostuvo.

