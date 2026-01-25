Madre herida permanece hospitalizada bajo custodia tras ataque armado en El Alto

Una madre y su hija caminaban tranquilamente por la calle en la ciudad de El Alto cuando fueron interceptadas por un hombre con el rostro cubierto, quien abrió fuego contra ambas, en un hecho que ha conmocionado a la ciudadanía.

Según el informe médico-legal del IDIF, la menor, de siete años, falleció tras recibir tres impactos de bala, uno de los cuales le provocó la ruptura del cráneo. Por su parte, la madre se encuentra en estado crítico y actualmente permanece bajo observación en un centro hospitalario.

Debido a amenazas y riesgos de seguridad, las autoridades contemplan trasladarla a un nuevo centro médico, cuya ubicación será reservada, y ha sido puesta bajo custodia policial permanente para garantizar su protección.

El Ministerio Público y la Policía Boliviana continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar los motivos detrás de este hecho violento.

