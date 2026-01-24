TEMAS DE HOY:
Policial

“Un golpe fuerte en la cabeza lo mató”: madre de joven linchado en Cotoca pide investigación

Según la familia, el cuerpo de Jacob presenta signos de tortura y heridas graves. De acuerdo con vecinos, el ahora occiso habría intentado presuntamente robar una motocicleta. La Policía se encuentra investigando el caso.

Charles Muñoz Flores

24/01/2026 10:24

Familiares de Jacob Kelsen claman justicia tras brutal asesinato en Cotoca. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Jacob Kelsen, de 33 años, murió tras recibir un golpe brutal en la cabeza por vecinos, según denunciaron sus familiares. La Policía investiga este hecho.

Familiares de la víctima velan su cuerpo y piden justicia.

“Un golpe tan fuerte en la cabeza, eso fue lo que mató a mi hijo. Quiero que ellos estén presos y paguen todo el daño que han hecho”, dijo su madre entre lágrimas, mientras exigía que atrapen a los responsables.

Jacob había comprado un lote en la zona para construir su hogar, esperando vivir tranquilo junto a su esposa, que reside en España.

Su madre afirmó: “Hay gente malvada, escondida por ahí”.

Según la familia, el cuerpo de Jacob presenta signos de tortura y heridas graves. “Todo el cuerpo lo han torturado, todo cortado, lo han deshecho a mi hijo. No es justo que le hayan hecho eso. Son gente cruel, son asesinos”, agregó su madre.

La Policía sigue investigando y aún no ha identificado a los agresores.

 

