Lista de heridos tras el vuelco de una flota en Cuatro Cañadas; una mujer murió aplastada

Un grave accidente de tránsito se registró la tarde de ayer, viernes en la ruta que une la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con la provincia Guarayos, luego de que una flota de transporte público interprovincial se volcara a un costado de la carretera, dejando como saldo una persona fallecida y varios pasajeros heridos, algunos de ellos de gravedad.

El hecho se registró en el municipio de Cuatro Cañadas, en el trayecto hacia San Julián. El motorizado siniestrado corresponde a la flota 102 de la empresa Trans Guarayos, que transportaba aproximadamente a 60 pasajeros.

Como consecuencia del accidente, perdió la vida Barbarita Aracu Figueroa, de 26 años, natural de la provincia Guarayos. La joven fue identificada oficialmente por las autoridades.

Asimismo, decenas de pasajeros resultaron heridos y fueron evacuados de inmediato al Hospital Municipal de Cuatro Cañadas. Los casos de mayor gravedad fueron derivados a distintos centros médicos de la capital cruceña, donde permanecen bajo observación.

Lista correlativa de heridos y fallecida

Simón Alvares – Chofer

Luciana Durán

Carolina Moya

Verónica Balcazar

Tiago Guaristi

Ariana Aguilera

R. M.

Leydi Ortiz

Daniela Ortiz

Melody Campos

Alejandra Iraipi

Candelaria M.

Verónica Quispe

Juan C. Lascano

Jazmín Moya

Abril Moya

N. Acosta

Rossy Rodríguez

Javier Humerez

César Humerez

Erika Rivero

Mayelin Cardozo (3 personas)

Julio César N.

C. O.

Josefa Ribero

Barbarita Aracu (fallecida)

Casiano Padilla

Vanessa Paz

