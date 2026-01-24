Lista de heridos tras el vuelco de una flota en Cuatro Cañadas; una mujer murió aplastada

El motorizado siniestrado corresponde a un bus que transportaba aproximadamente a 60 pasajeros.
24/01/2026 8:42
Un grave accidente de tránsito se registró la tarde de ayer, viernes en la ruta que une la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con la provincia Guarayos, luego de que una flota de transporte público interprovincial se volcara a un costado de la carretera, dejando como saldo una persona fallecida y varios pasajeros heridos, algunos de ellos de gravedad.
El hecho se registró en el municipio de Cuatro Cañadas, en el trayecto hacia San Julián. El motorizado siniestrado corresponde a la flota 102 de la empresa Trans Guarayos, que transportaba aproximadamente a 60 pasajeros.
Como consecuencia del accidente, perdió la vida Barbarita Aracu Figueroa, de 26 años, natural de la provincia Guarayos. La joven fue identificada oficialmente por las autoridades.
Asimismo, decenas de pasajeros resultaron heridos y fueron evacuados de inmediato al Hospital Municipal de Cuatro Cañadas. Los casos de mayor gravedad fueron derivados a distintos centros médicos de la capital cruceña, donde permanecen bajo observación.
Lista correlativa de heridos y fallecida
Simón Alvares – Chofer
Luciana Durán
Carolina Moya
Verónica Balcazar
Tiago Guaristi
Ariana Aguilera
R. M.
Leydi Ortiz
Daniela Ortiz
Melody Campos
Alejandra Iraipi
Candelaria M.
Verónica Quispe
Juan C. Lascano
Jazmín Moya
Abril Moya
N. Acosta
Rossy Rodríguez
Javier Humerez
César Humerez
Erika Rivero
Mayelin Cardozo (3 personas)
Julio César N.
C. O.
Josefa Ribero
Barbarita Aracu (fallecida)
Casiano Padilla
Vanessa Paz
