“Presentó otro pasaporte”: Defensa confirma que Rojas se presentará el lunes para declarar y decir su verdad

La defensa de Laura Rojas confirmó que la candidata comparecerá este lunes a las 10:00 a.m. ante el fiscal asignado al caso ‘Narcomaletas’. Según el abogado Ernesto Giraldes, su cliente se presentará a declarar y “decir su verdad”.

Respecto a la controversia de los documentos, el jurista explicó que Laura Rojas entregó inicialmente el pasaporte de su hija por error, pero luego acreditó su identidad con su documento personal. Giraldes enfatizó que el pasaporte diplomático de la exautoridad no fue utilizado en esa fecha, pues su último uso oficial data de octubre de 2025.

Finalmente, la defensa indicó “queremos ver el informe de Naabol, Aduana, Aasana, qué controles hicieron, esto pasó el 21 de noviembre, han pasado ya dos meses, se está investigando algo que ellos pudieron haber notado”. Asimismo sostuvo que la exparlamentaria fue invitada a ese vuelo para llegar al país desde Estados Unidos.

