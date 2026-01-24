Tres aprehendidos por el linchamiento de un hombre en Cotoca; hay más investigados

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) aprehendió a tres funcionarios de una empresa terciaria tras el linchamiento de Jacob K., un hombre de 33 años en Cotoca, Santa Cruz. Los trabajadores habrían sorprendido presuntamente a la víctima intentando robar una motocicleta antes de reducirla supuestamente de manera violenta mediante golpes.

Posteriormente, los ahora aprehendidos entregaron al sujeto a los vecinos del barrio, quienes procedieron a maniatarlo a un árbol hasta presuntamente causarle la muerte. Cuando los efectivos policiales arribaron al lugar de los hechos, el hombre ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones recibidas.

El director de la Felcc, Gilmar Valencia, confirmó que ya se han emitido dos mandamientos de aprehensión contra comunarios plenamente identificados en la zona. Las autoridades mantienen el caso en proceso de investigación para determinar el grado de participación de cada involucrado en este trágico desenlace.

Mira la programación en Red Uno Play