TEMAS DE HOY:
Narcomaletas Cenvicruz Alcaldía de Santa Cruz

34ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Conozca hasta qué hora estarán cerradas las vías en La Paz por la inauguración de las Alasitas

La Alcaldía paceña despliega operativos de tráfico para garantizar la seguridad en el inicio de la fiesta de la miniatura.

Ximena Rodriguez

24/01/2026 12:29

La Paz

Escuchar esta nota

La Alcaldía de La Paz ha dispuesto el cierre de vías estratégicas en el centro paceño este sábado 24 de enero por la inauguración de la Feria de Alasita 2026. Las restricciones vehiculares iniciarán a las 10:30 y se extenderán hasta las 15:00 horas para facilitar el flujo de los asistentes.

 

Los puntos críticos incluyen la Av. Camacho desde la calle Bueno y la totalidad de la Av. Simón Bolívar. Asimismo, el corte afectará a la Av. del Ejército y la Av. del Poeta, extendiéndose desde la Vía Balcón hasta la calle Zapata.

 

Se recomienda a la población utilizar rutas alternativas como la Av. Illimani para evitar el colapso del tráfico en el Macrodistrito Centro.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

18:00

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

18:00

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD