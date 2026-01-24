Conozca hasta qué hora estarán cerradas las vías en La Paz por la inauguración de las Alasitas

La Alcaldía de La Paz ha dispuesto el cierre de vías estratégicas en el centro paceño este sábado 24 de enero por la inauguración de la Feria de Alasita 2026. Las restricciones vehiculares iniciarán a las 10:30 y se extenderán hasta las 15:00 horas para facilitar el flujo de los asistentes.

Los puntos críticos incluyen la Av. Camacho desde la calle Bueno y la totalidad de la Av. Simón Bolívar. Asimismo, el corte afectará a la Av. del Ejército y la Av. del Poeta, extendiéndose desde la Vía Balcón hasta la calle Zapata.

Se recomienda a la población utilizar rutas alternativas como la Av. Illimani para evitar el colapso del tráfico en el Macrodistrito Centro.

