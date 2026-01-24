TEMAS DE HOY:
"Dos están en estado crítico": Este es el informe médico de las víctimas del accidente en Cuatro Cañadas

Buscan a los familiares de un adulto mayor afectado.

Ximena Rodriguez

24/01/2026 10:33

Escuchar esta nota

Un grave accidente de tránsito registrado en la carretera hacia Trinidad, a la altura del municipio de Cuatro Cañadas en Santa Cruz, ha dejado un saldo de 19 personas heridas. Entre los afectados se encuentran dos menores de edad y un adulto mayor de quien, hasta el momento, no se tienen datos de sus familiares.

La situación es alarmante, ya que dos de las víctimas permanecen en estado crítico dentro de la unidad de terapia intensiva.

 

Un médico, de la Clínica Italia, informó sobre las acciones inmediatas: “Estamos realizando todos los esfuerzos para que estos pacientes se estabilicen; primeramente se les ha realizado el proceso de estabilización y revisión según la gravedad que tienen”.

 

El equipo médico reporta casos de fracturas, politraumatismos y traumas severos tanto en la columna cervical como dorsal. 

