“Va a decir su verdad”: Laura Rojas declarará ante la Fiscalía, según su abogado

La exdiputada y actual candidata a concejal, Laura Rojas, se presentará este lunes a declarar ante la Fiscalía Antidrogas, en el marco de la investigación del caso denominado ‘narcomaletas’, según confirmó su abogado defensor, Ernesto Giraldes.

El jurista precisó que Rojas acudirá en calidad de testigo y que su intención es colaborar plenamente con el proceso.

“Ella va a decir su verdad, como lo hicimos desde el primer momento. Tras el allanamiento, al día siguiente nos apersonamos a dos procesos: uno por un supuesto tráfico de armas y otro por sustancias controladas”, explicó.

Rojas fue citada para prestar su declaración este lunes a las 10:00, en oficinas del Ministerio Público y de la Felcn. Según su abogado, ofrecerá detalles de lo ocurrido tras su retorno de Estados Unidos, donde habría estado de vacaciones con su familia.

Giraldes también se refirió a las imágenes que circulan en redes sociales, que vinculan a Rojas con el ingreso de maletas presuntamente irregulares a través del aeropuerto de Viru Viru.

“Ella no tiene nada que ver con lo que circula en redes. Se está dañando la dignidad de una persona y de toda su familia. No se ve absolutamente nada ilegal”, aseguró.

Sobre el pasaporte diplomático, el abogado negó que haya sido utilizado de forma indebida.

“En ningún momento se usó el pasaporte diplomático. No fue devuelto por un olvido, pero será entregado la próxima semana. Su uso está registrado y puede verificarse en Migración”, afirmó.

“El lunes se va a presentar pese a las consecuencias. Están involucrando a una persona inocente”, señaló.

El abogado negó que las maletas investigadas pertenezcan a su defendida.

“Existen mecanismos de control en los aeropuertos. Mi defendida va a decir su verdad y seguirá colaborando con la justicia”, concluyó.





