"Hizo lo mismo conmigo hace años": El desgarrador testimonio de la madre de Jessica

El dolor de la familia de Jessica Guizada Siles ha traspasado fronteras. Desde fuera del país, su madre envió un testimonio audiovisual que no solo confirma el patrón de engaño de Omar Mauricio Alvis, sino que lanza un ruego desesperado: que el agresor revele la ubicación de los restos de su hija para cerrar una herida abierta hace 16 años.

El mismo guion de engaño

La madre de Jessica relató con amargura cómo Alvis, tras la desaparición de la joven, fingió ser un aliado en la búsqueda, mostrando una frialdad que hoy estremece a la opinión pública.

"Él hizo lo mismo que hizo conmigo hace años que con la familia doliente. Me decía: 'Yo he ido aquí, yo he ido allá', me mostraba pasajes de donde había ido a buscarla, todo", recordó la mujer, señalando que el sujeto utilizó exactamente el mismo discurso de "colaboración" tras el reciente crimen de Liliana Céspedes.

Un ruego por el hijo de ambos

Jessica y Omar tuvieron un hijo que hoy tiene 18 años. Es precisamente por este joven que la abuela materna pide que el feminicida rompa el silencio.

"Me gustaría que, por favor, nos diga dónde está, que nos devuelva nuestra hija para darle una sagrada sepultura. Que se ponga la mano al pecho. Tiene un hijo de mi hija que, por respeto por lo menos a ese niño, que lo haga", imploró entre lágrimas.

Crítica a la desprotección estatal

El testimonio también incluyó un fuerte reclamo a las autoridades bolivianas sobre la vulnerabilidad de las mujeres jóvenes que intentan denunciar violencia y son ignoradas por el sistema, permitiendo que agresores como Alvis permanezcan libres por más de una década.

"Pido que tengan más atención para que no ocurran más estas cosas, que ayuden a las madres, a las hijas. Las chicas jóvenes van y se quejan y no les ayudan, no les escuchan, no les prestan atención", sentenció la madre, cuyo caso fue archivado en 2009 sin resultados.

Con la reciente captura de Alvis por el feminicidio de Sacaba, la familia de Jessica ve una última oportunidad para obtener la verdad que les fue negada durante casi dos décadas por un sistema que, según denuncian, protegió al sospechoso.

