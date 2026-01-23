¿Pudo evitarse? Denuncian que el feminicida de Sacaba ya había atacado en 2009 sin ser procesado

El reciente feminicidio de Ingrid Liliana Céspedes en Sacaba ha destapado una alarmante cadena de impunidad. Según la denuncia del colectivo Mujeres de Fuego, el autor confeso, Omar Mauricio Alvis, ya tendría un antecedente de sangre que data del año 2009: la desaparición y presunto feminicidio de Jessica Guizada Siles, quien en ese entonces tenía solo 17 años.

Un patrón de violencia ignorado

Nivia Coca, abogada del colectivo, relató que en 2009 Alvis (entonces de 27 años) sacó a Jessica de su hogar para vivir juntos, relación de la cual nació un bebé. Sin embargo, cuando el niño tenía seis meses, la joven desapareció mientras vivía en casa de sus suegros.

"Este sujeto, al igual que quería hacer con Liliana, ha dado a entender que Jessica se habría ido, habría tomado la decisión de irse con otro hombre. Eso les dijo a la familia y sus declaraciones (...) han hecho caer ese proceso y han ocultado este proceso para que Omar deje de ser investigado", señaló Coca.

Denuncian encubrimiento policial

La representante legal fue enfática al señalar que la familia de Alvis, compuesta por funcionarios policiales, habría utilizado su influencia para frenar las investigaciones y amedrentar a los padres de Jessica, quienes son personas de escasos recursos.

"Los padres han ayudado a ocultar, al parecer, todo lo que ha hecho su hijo (...) Queremos que caiga todo el peso de la ley con todas las personas involucradas y que pueda frenarse los hechos de feminicidio, porque se está viendo que feminicidas que han acabado con la vida de una víctima años después están siendo liberados o no se los está imputando correctamente", explicó Coca.

Justicia tardía y una verdad dolorosa

Para el colectivo, este segundo crimen es la prueba de un sistema fallido. Coca lamentó que Alvis no fuera detenido hace una década y que hoy se descubra la verdad solo por la muerte de otra mujer: "Feminicidas que deberían estar en la cárcel cumpliendo 30 años están libres, matando nuevamente. Omar vuelve a caer no porque la justicia lo capturó, sino porque acabó con la vida de otra mujer".

Finalmente, el colectivo exige que Alvis confiese dónde está el cuerpo de Jessica para que su familia pueda darle cristiana sepultura y que su hijo, que ahora tiene 18 años, conozca la verdad.

"Él tiene derecho a saber qué es lo que ha pasado realmente con su madre y saber dónde se encuentran los restos. El daño tiene que ser mínimamente reparado", concluyó Coca.

