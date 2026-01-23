¡Atención! Esta es la variación que sufrió el dólar paralelo del 19 al 23 de enero en Bolivia

Durante la semana comprendida entre el lunes 19 y el viernes 23 de enero, el dólar paralelo en Bolivia registró variaciones diarias en su cotización, de acuerdo con los reportes del portal especializado dolarboliviahoy.com.

El seguimiento muestra un comportamiento fluctuante del tipo de cambio informal, en un contexto donde la población observa con atención la evolución de la divisa estadounidense ante las restricciones en el acceso al dólar por vías oficiales.

Variación que sufrió el dólar paralelo

Lunes 19 de enero:

Venta: Bs 9,54 | Compra: Bs 9,58

Martes 20 de enero:

Venta: Bs 9,60 | Compra: Bs 9,64

Miércoles 21 de enero:

Venta: Bs 9,55 | Compra: Bs 9,59

Jueves 22 de enero:

Venta: Bs 9,52 | Compra: Bs 9,54

Viernes 23 de enero:

Venta: Bs 9,52 | Compra: Bs 9,55

Los datos reflejan que, tras alcanzar su punto más alto el martes, el dólar paralelo mostró una tendencia a la baja hacia el cierre de la semana, especialmente en el precio de venta.

Este comportamiento es seguido de cerca por la ciudadanía, ya que el mercado informal se ha convertido en una referencia ante la limitada disponibilidad de dólares en el sistema financiero formal.

